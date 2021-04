Fara Sabina, a una settimana dalla riapertura delle scuole prime due positività: due classi in quarantena

RIETI - A una settimana dal ritorno in presenza delle scuole (fino alla prima media) nel comune di Fara Sabina scatta la quarantena per due classi, una della scuola primaria di Passo Corese e una della scuola dell'infanzia, sempre di Passo Corese. Due alunni sono risultati positivi. Per tutti i loro contatti è stato disposto l'isolamento e l'equipe Covid scuole ha attivato il protocollo che proseguirà con i tamponi.

"Ora più che mai mi sento di fare un appello ai genitori - interviene il sindaco Roberta Cuneo - affinchè mandino a scuola i figli solo quando non esiste alcun sospetto di positività. Occorre massimo rigore, perchè quando il virus entra nelle strutture scolastiche, ci riporta a queste aperture e chiusure ad elastico delle classi. I bambini che hanno un parente o hanno visto una persona posta in osservazione per rischio Covid non possono essere mandati a scuola. Capisco le difficoltà delle famiglie, ma serve la massima attenzione e quando si ha anche il minimo sospetto i bambini vanno tenuti a casa".

Per mancanza di personale Ata, indispensabile allo svolgimento delle lezioni, la scuola dell'infanzia di Passo Corese resterà chiusa per tutto il periodo di quarantena che riguarda unicamente la sezione C. Le sezioni che sono nella sede distaccata proseguiranno regolarmente le lezioni.



