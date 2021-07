Fara Sabina, torna la 33esima Sagra degli Stringozzi di Talocci, sabato 10 e domenica 11 luglio

Sabato 10 Luglio 2021, 10:34

RIETI - È la prima sagra che inaugura ufficialmente l’estate 2021 in provincia di Rieti. L’ultima volta era stata nel 2019, poi la pandemia ha congelato tutto fino ad oggi, 10 luglio 2021, giorno in cui torna la 33esima edizione della Sagra degli stringozzi di Talocci, organizzata dalla Pro Talocci e patrocinata dal Comune di Fara Sabina.

La pasta fresca realizzata con un impasto a base di uova, acqua e farina “spremuto” direttamente nell’acqua bollente, dopo aver ottenuto il marchio De.Co. (denominazione comunale di origine) dall’Anci Lazio quale prodotto tipico locale del Comune di Fara Sabina, questo weekend arriverà nuovamente sui tavoli di piazza Fonte Pesole. E sarà una due giorni (sabato 10 luglio e domenica 11 luglio) all’insegna della tradizione che, insieme al Carnevale, ha reso celebre la frazione di Talocci.

“Dopo due anni di fermo in cui, giustamente, le restrizioni legate alla pandemia ci hanno tenuti lontani dalla piazza – commenta il presidente della Pro Talocci, Stefano Simonetti – riuscire nuovamente a organizzare la nostra sagra è importantissimo per noi. Sentiamo forte l’emozione ma anche la responsabilità. Siamo in costante contatto con le istituzioni (dall’amministrazione comunale alla Questura) affinché tutto si svolga in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di contenimento antiCovid. Le difficoltà, anche dal punto di vista burocratico sono molte, ma ce la stiamo mettendo tutta”.

Sarà una sagra sicuramente diversa. I grandi numeri raggiunti nelle edizioni passate saranno difficilmente replicabili perché la normativa, specie quella che impone di evitare gli assembramenti, è molto stringente. La Pro Talocci ha messo in campo una macchina organizzativa imponente tenuta in piedi da oltre 40 volontari che gestiranno tutte le fasi della manifestazione.

“I visitatori saranno assistiti da persone dello staff che forniranno informazioni sulle misure da rispettare per tutta la durata della manifestazione che si svolgerà dalle ore 19 alle ore 24 – continua il presidente Simonetti – Sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. I dispositivi si potranno togliere solo mentre si mangia e anche durante la cena ci saranno regole diverse da rispettare a seconda che si ceni con i congiunti o meno”.

IL PROGRAMMA

Sabato 10 luglio: apertura stand alle ore 19 con menù a base stringozzi, salsicce e insalata di pomodori e dalle 21 musica dal vivo con Mirko Evangelisti.

Domenica 11 luglio: apertura delle stand ore 19 e alle ore 21 trasmissione della finale degli Europei su maxi schermo.