RIETI - Il rimpasto messo in atto a Fara Sabina dal sindaco Davide Basilicata scontenta tutti. E anche Forza Italia dopo l’estromissione di La Torre, coordinatore del circolo farense degli azzurri, chiede con il coordinatore provinciale del partito Sandro Grassi un incontro urgente a Davide Basilicata, così come i colleghi di Lega e Fratelli d’Italia.



«Anche noi vogliamo incontrare il sindaco – dice Grassi – per capire quali sono state le motivazioni che lo hanno indotto a questa rimodulazione della giunta e conoscere gli obiettivi da a qui a fine mandato e condividere politicamente i programmi della nuova giunta».



