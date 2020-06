Fara Sabina, Cuneo risponde a Basilicata: «Racconterò ai cittadini come è andata»

RIETI - Chi di videomessaggio ferisce di videomessaggio perisce. Roberta Cuneo, dalla stazione ferroviaria di Fara Sabina fa partire un video di risposta al primo cittadino, che non entra nel merito delle accuse mosse nei suoi confronti da Davide Basilicata, ma vuole segnare (da qui la scelta della location) l'inizio del suo viaggio elettorale.

A tre giorni dalla durissima registrazione pubblicata da Basilicata contenente pesanti accuse di "incompetenza" e desiderio "di posti e poltrone" nei confronti dei sette dissidenti riuniti in Fara 3.0 e Fratelli d'Italia che hanno sancito la fine del Basilicata bis, arriva la risposta di Roberta Cuneo che come come il collega Simone Fratini non scende nei particolari e dice di voler puntare al futuro. A lei Basilicata aveva imputato "errori troppo grossolani in alcune delle sue deleghe per proseguire".

Cuneo sostiene che spiegherà tutto ai cittadini, ma non sui social.

"Mi è stata mossa l'accusa di aver lasciato l'incarico di consigliera comunale per interessi di poltrona o personali - esordisce - A queste falsità non intendo rispondere con la stessa veemenza e cattiveria sui social, ma intendo raccontare a ognuno di voi a viso aperto perchè ho deciso di non rimanere seduta a guardare e mi sono alzata perchè ho deciso che con voi dobbiamo definire il destino di questa comunità. Nelle prossime settimane parleremo anche di futuro e raccoglieremo insieme le tante sfide che vorremo affrontare insieme per il benessere della nostra città. Incontrerò ciascuno di voi a testa alta perchè tante sono le cose che dobbiamo fare insieme. Fara Sabina parte da qui. Il nostro viaggio parte da qui".

