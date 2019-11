© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’ordinanza di chiusura è ancora in vigore, ma la palestra di via Salaria vecchia, a Passo Corese, sta continuando a esercitare l’attività, nonostante, dopo il sopralluogo effettuato da vigili urbani, Asl e carabinieri, sia risultata priva delle autorizzazioni indispensabili a esercitare l'attività. Lo testimoniano le numerose segnalazioni (fotografiche e video).Come è possibile? Avrebbe dovuto cessare l’attività in attesa di sanare i rilievi contenuti all’interno del provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale di Fara Sabina, ma a meno che abbia prodotto nottetempo la documentazione mancante e completato le procedure necessarie alla sua regolarizzazione, sta continuando a operare pur non potendolo fare. Alle 19 di oggi, il palazzo a vetri della palestra era illuminato a giorno, il parcheggio colmo di auto e all’interno diversi utenti stavano svolgendo attività motoria.