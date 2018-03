di Raffaella Di Claudio

RIETI - Raid vandalico nella notte a Canneto Sabino, frazione di Fara Sabina. Tre automobili parcheggiate lungo via XXV aprile, a pochi passi dalla piazza Pacieri, sono state danneggiate.



I malintenzionati con un mazza hanno spaccato i vetri di due Lancia Y, vecchio tipo e di una Fiat Uno. Frantumati tutti i finestrini, compresi parabrezza e lunotto posteriore. A dare l’allarme, intorno alle 5 di questa mattina è stato uno dei proprietari delle auto che ha chiamato il numero di emergenza 112.



Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che hanno eseguito i rilievi e hanno iniziato a raccogliere informazioni per cercare di risalire ai responsabili dell’atto vandalico. Tentando di capire se possa essere stato premeditato. Nella via c’erano anche altre auto in sosta che non sono state, però, toccate.

