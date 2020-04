RIETI - Corornavirus: nuovo contagio a Fara Sabina. Si tratta di una donna residente a Passo Corese, operatrice sanitaria in servizio presso la casa di cura Nomentana Hospital. La donna è in buone condizioni e si trova in isolamento domiciliare insieme alla famiglia.

La sua positività non è legata a nessuno dei focolai sinora accertati nel primo comune della provincia.

"Ho appena avuto la conferma di un nuovo caso positivo a Fara - comunica il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata - . La persona si trova in isolamento domiciliare e la famiglia è stata posta in quarantena. Mi sono subito interfacciato con la nostra Asl che da settimane è in prima linea per fronteggiare questa emergenza.

La collaborazione tra gli enti in questo momento è fondamentale, ognuno, per le proprie competenze, deve dare il massimo e se necessario supportare l’altro, perché tutti siamo impegnati per raggiungere lo stesso obiettivo: sconfiggere questo nemico infido e sfuggente. Ogni giorno monitoro costantemente la situazione attraverso il Coc comunale che ininterrottamente dall’8 marzo sta coordinando questa emergenza e dando supporto alle autorità sanitarie competenti. Dobbiamo continuare a stare a casa e a rispettare le disposizioni emesse e le misure di sicurezza interpersonale".

