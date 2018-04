di Raffaella Di Claudio

RIETI - Nuovi aumenti in vista per le rette dell’asilo nido comunale. A partire dal prossimo mese di settembre, gli utenti dovranno fare i conti con altre maggiorazioni.



I PENALIZZATI

Sarà penalizzato chi sceglie il tempo corto e chi ha necessità di prolungare l’orario d’uscita alle 18, perché impossibilitato a riprendere il proprio bambino entro le 17.30.



Lo scorso giugno, in occasione della modifica delle rette, schizzate alle stelle a causa del predissesto, il sindaco Davide Basilicata aveva assicurato ai genitori, insorti contro l’amministrazione, che non ci sarebbero stati ulteriori aumenti. E invece così non è stato.



LE MODIFICHE

Confrontando la delibera 129 del 5 luglio con la numero 39 del 30 marzo, si nota che le fasce di reddito sono rimaste cinque, ma la seconda, quella che parte da 7mila e 500 euro è stata ampliata fino ai 14mila euro (e non più fino ai 10mila). Le prime quattro rette restano invariate: da 0 a 7mila e 500 euro si paga 250 euro al mese; da 7mila e 500 euro a 14mila, la quota è di 280 euro; da 14mila a 20mila il costo è di 310 euro; da 20mila a 30mila si paga 340 euro. L’ultima fascia, invece, che va da un Isee di 30mila euro in poi passa da 453 euro a 500 euro. Queste cifre si riferiscono al tempo lungo.



I problemi riguardano gli utenti del tempo corto. In questo caso, per tutti, le rette aumenteranno. Infatti, oggi la retta del tempo corto è data decurtando il 20% da quella della giornata intera. Da settembre, invece, sarà solo il 10% in meno. In questo modo, anche chi, grazie alla rimodulazione della seconda fascia si trovasse in quella con la retta inferiore, pagherebbe comunque più dell’anno in corso.

Da settembre anche l’uscita posticipata di mezz’ora, alle ore 18 anziché 17.30, costerà il 10% in più sulla retta mensile.



IL DUBBIO SUI NON RESIDENTI

Punto interrogativo sulle quote dei non residenti. Attualmente i bambini che provengono da fuori comune pagano il 60% in più fino a un massimo di 453 euro. Analizzando le domande degli ultimi anni, i non residenti (spesso in comuni che sono vicinissimi a Passo Corese) potrebbero rappresentare una risorsa per far salire le iscrizioni che sono ferme a 38, contro i 45 posti disponibili. Ma nella delibera del 30 marzo, la retta non viene definita. “Con successivo atto – si legge – a seguito della necessaria modifica del regolamento dell’asilo nido comunale, sarà determinata la contribuzione dei cittadini non residenti, fruitori del servizio”.



Unica nota positiva, la reintroduzione della riduzione del 10% della retta mensile, in caso di due o più figli frequentanti, a partire dal secondo figlio.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:43



