Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ladri in azione a Passo Corese, nella tarda serata di sabato. Un furto messo a segno e uno tentato. I malintenzionati hanno colpito tra via Falcone e via XXV Aprile, in un arco temporale compreso tra le ore 20 e le 24.Nel primo caso, sono riusciti a portare via collane e altri oggetti in oro, trafugati in fretta e furia all’interno dell’abitazione dove sono entrati forzando una finestra. I proprietari, scoperto il furto, hanno dato l’allarme ai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che stanno indagando sull'accaduto.Nel secondo caso, i ladri non sono riusciti a portare via niente. Hanno provato a entrare, tentando di scassinare porte e finestre della casa situata nella zona residenziale di Castelluccio (poco lontana dal luogo del primo colpo), mentre la proprietaria non c’era, ma sono andati a vuoto. Comunque ingenti i danni provocati agli infissi.