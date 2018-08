di Raffaella Di Claudio

RIETI - Installato a Talocci il defibrillatore, donato al Comune di Fara Sabina, dal circolo farense di Libera Caccia al Comune di Fara Sabina È stato posto nella struttura comunale di piazza Mazzini, che ospita l’ambulatorio medico.



L’apparecchio era stato donato dal circolo presieduto da Alberto Cerullo durante la festa del cacciatore di Talocci, organizzata dall’associazione Cacciatori tutela ambiente. Oltre al presidente Cerullo e ai soci, erano presenti il presidente provinciale Libera Caccia, Sandro Francesconi, il presidente del comitato Bassa Sabina della Croce Rossa italiana (Cri), Paolo Pezzotti e il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata. Sindaco che ha presenziato anche all’installazione del defribillatore.



Scopo dell’iniziativa, possibile grazie al contributo dei soci farensi di Libera caccia, è stato, per ammissione del presidente Cerullo, quello di confermare l’interesse dell’associazione per i temi di carattere sociale dimostrando attenzione non soltanto alle esigenze dei tesserati e di chi pratica la caccia, ma dell’intera comunità farense.

