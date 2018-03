di Raffaella Di Claudio

RIETI - I furti che nelle ultime settimane si sono verificati a Fara Sabina, spingono il Movimento cinque stelle a puntare il dito contro «le mancate risposte sulla sicurezza, »della quale il sindaco aveva fatto un must in campagna elettorale, da parte dell’amministrazione Basilicata.



In tempi non sospetti (a settembre) presentammo – dichiara il grillino Alessandro Bielli - delle interpellanze che sollevavano il problema del rischio dei furti che poi si sono verificati sul territorio di Fara in Sabina. In quell’ occasione chiedemmo chiaramente al Sindaco e alla giunta cosa intendevano fare per assicurare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini residenti alla luce della carenza di personale del corpo di Polizia locale e della situazione finanziaria precaria delle casse comunali.



Avere a disposizione una pattuglia di vigili che sorvegliano il territorio in aiuto ai carabinieri avrebbe dato ai cittadini una sensazione di sicurezza maggiore. E a nessuno sarebbe venuto in mente di farsi prendere dal panico e segnalare qualunque movimento sospetto. Un clima del genere può portare qualcuno un po’ più esagitato ad improvvisarsi tutore della legge e a prendere iniziative che non gli competono, o procurare danni di cui pentirsi per tutta la vita.



