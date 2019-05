RIETI - Luca Di Bartolomei - figlio di Agostino, indimenticato calciatore della Roma, capitano nell'anno dello scudetto giallorosso del 1982/83, che 25 anni fa si suicidò con una pistola Smith & Wesson 38 - domani, sabato, 11 maggio, sarà a Fara Sabina.

Luca Di Bartolomei, su invito dell’Anpi di Fara Sabina che organizza l’evento, alle ore 17 nella biblioteca comunale di via Enrico Fermi, a Passo Corese, presenterà il suo libro “Dritto al cuore – Armi e sicurezza: perché non ci libererà mai dalle nostre paure”, edito da Baldini e Castoldi.

Di Bartolomei che nel suo libro riporta racconti personali e studi sul tema, si confronterà con i lettori su uno degli argomenti più dibattuti quando si parla di libertà, paura e sicurezza: l'implementazione dell'utilizzo delle armi in relazione alla legittima difesa.