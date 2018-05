di Raffaella Di Claudio

RIETI - Una classe diventa impresa e, come un’azienda vera, idea e realizza il suo prodotto. Accade all’istituto d’istruzione superiore Aldo Moro di Passo Corese dove gli studenti della 3A del tecnico economico hanno preso parte al progetto di educazione imprenditoriale “Impresa in azione” pensato per le scuole dall’associazione JA Italia.



“Abbiamo creato una mini impresa, nata a fine ottobre– hanno raccontato i novelli imprenditori - chiamata NeWaxing JA e abbiamo deciso di produrre EasyWax: un piccolo tubetto contenente una cera depilatoria a freddo per baffetti e sopracciglia, idrosolubile e creata con ingredienti naturali: miele, acqua, zucchero e limone. Può essere utilizzata in tutte le occasioni: quando si è in vacanza o fuori per lavoro, in autobus o in treno, per un appuntamento importante, oppure semplicemente quando non si ha più il tempo necessario per prendere appuntamento dall’estetista. La confezione è comoda e non ingombrante e contenuta in un sacchetto in mistolino creato appositamente”.



Lo spunto arriva direttamente dai racconti delle nonne, poi rivisitato e adattato alle esigenze di oggi.



“La ceretta è stata prodotta da Vidia Laboratori di Rieti, di Vincenzo Iacoboni – hanno continuato gli studenti – L' esperienza di impresa in azione JA è stata per noi estremamente formativa. Un grande momento di crescita che ci ha permesso di conoscere da vicino la realtà imprenditoriale. Le difficoltà relazionali e quelle pratiche relative alla realizzazione del prodotto si sono rivelate punto di unione del gruppo manageriale e spunto di miglioramento”.



La 3A il 12 maggio sarà presente con il suo prodotto alla fiera della primavera di Rieti.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



