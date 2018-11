© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il centro di distribuzione Amazon di Passo Corese contribuisce a rendere il “Cyber Monday” la giornata di shopping più importante nella storia del colosso dell’e-commerce. Il record arriva dopo il successo del “Black Friday” che ha contato molte più vendite rispetto al 2017 nello stesso giorno.A Passo Corese ad andare per la maggiore è stato il Fire tv Stick, ovvero un dispositivo che consente, tra le altre cose, di proiettare sulla televisione i contenuti di tablet e smartphone. Ne sono stati venduti una quantità tale da superare due volte l’altezza del Gasometro di Testaccio. Gli altri due prodotti più acquistati sono stati i videogiochi per Playstation 4 “Detroit: Become Human” e “Fifa 19”.Volendo rendere l’idea di quanto sia stato proficuo il “Cyber Monday” coresino, da Amazon fanno sapere che è stata venduta una quantità di confezioni di Caffè Caracci tale da poter offrire una tazzina di caffè a tutti gli spettatori dello stadio Olimpico di Roma durante un derby e così tante schede di memoria SanDisk Ultra Micro SDXC 128 GB da poter contenere una foto per ciascun abitante di tutto il sud Italia.