Fara Sabina, chiusa la conferenza dei servizi sull'isola ecologica. Corradini: «Lavori al via in estate»

RIETI - Forse è l’anno buono per l’isola ecologica a Fara Sabina, almeno stando alle dichiarazioni appena diffuse dagli assessori Giacomo Corradini e Fabio Bertini secondo i quali i lavori di realizzazione nella zona artigianale di Passo Corese inizieranno in estate.

L’iter affonda le radici nella passata amministrazione guidata da Davide Basilicata, essendo stato avviato nel 2017. A febbraio 2019 con delibera di giunta numero 21 è stato approvato il progetto definitivo per la creazione di un centro di raccolta dei rifiuti comunali. A novembre 2019 è arrivato l’ok al progetto esecutivo, quindi è stata indetta la conferenza dei servizi che mercoledì si è conclusa positivamente.

«Possiamo dire di essere vicini alla realizzazione dell’isola ecologica - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fara Sabina, Giacomo Corradini -. Con la determina di mercoledì chiudiamo la Conferenza dei servizi con parere favorevole, ciò significa che per gli Enti preposti l’Isola Ecologica come da noi proposta va bene. Il Centro di raccolta rifiuti si troverà in località Baciabove. Si tratta di un grande passo avanti - sottolinea Corradini - per la mole di lavoro che abbiamo portato avanti. Stiamo aspettando il parere dei Vigili del Fuoco e poi, come ultimo passaggio, andremo in Consiglio comunale per ratificare la Variante urbanistica, necessaria per iniziare i lavori. Se tutto andrà come ci aspettiamo, contiamo nei mesi estivi di dare il via ai lavori per la realizzazione dell’Isola Ecologica, che da lì a breve sarà realtà sul nostro territorio. Piano piano - conclude Corradini - porteremo a compimento tutto quello che ci siamo prefissati ad inizio mandato».

«L’area ecologica sarà un concreto strumento per la buona riuscita delle iniziative connesse alla gestione e raccolta dei rifiuti - dichiara Fabio Bertini, assessore con delega all’Ambiente -, e permetterà di risolvere, tra le altre cose, anche il discorso dei rifiuti ingombranti nel nostro territorio. Stiamo lavorando alacremente per migliorare la gestione dei servizi di igiene e decoro urbano nella nostra Città, e per dare risposte concrete alle problematiche della cittadinanza».

