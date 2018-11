RIETI - Il Comune di Fara Sabina trasforma un farmacista in ragioniere. La magia è avvenuta attraverso un bando di mobilità interna indetto dall'Ente per "salvare" uno dei tre farmacisti attualmentente impiegati nella farmacia comunale, la cui gestione a breve verrà esternalizzata.



Al momento dell'esternalizzazione i due farmacisti rimasti avranno come unica garanzia quella di dover essere mantenuti in servizio per cinque anni. La notizia ha subito fatto il giro del web generando polemiche, perplessità e dibattiti sui social