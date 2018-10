© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partita a porte chiuse per l’Asd Borgo Quinzio. La competizione calcistica con l’Asd Piazza Tevere, prevista per le ore 15.30 di oggi 27 ottobre al campo sportivo di Talocci, non potrà essere aperta al pubblico. Lo ha stabilito il sindaco Davide Basilicata con un’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio.Nei giorni scorsi, l’istanza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dal Borgo Quinzio è stata giudicata irricevibile dal Suap perché non rispondente alle nuove normative per lo svolgimento degli eventi di pubblico spettacolo. Fino a quando l’associazione sportiva non presenterà una nuova Scia conforme alle prescrizioni di legge, le competizioni dovranno tenersi senza pubblico.Il Comune di Fara Sabina aveva ignorato che l’Asd Atletico Canneto, domenica scorsa, ha permesso l’accesso al pubblico all’“Elio Valzecchi” nonostante non fosse in possesso di alcuna autorizzazione di agibilità di pubblico spettacolo. All’associazione sportiva l’istanza di Scia era stata bocciata dal Suap (perché carente) esattamente come al Borgo Quinzio.La notizia della partita del Canneto ha però generato clamore e stimolato l’azione della minoranza di Fara bene comune nel chiedere all’assessore allo Sport Marco Marinangeli di intervenire, chiarendo la situazione e permettendo lo svolgimento delle partite in condizioni di sicurezza.Le stesse che, evidentemente, oggi ancora non ricorrono, visto che il sindaco “a salvaguardia della sicurezza pubblica” ha ordinato lo svolgimento a porte chiuse della competizione. Gli organizzatori dovranno garantire 60 minuti prima dell’evento e 60 minuti dopo la chiusura al pubblico dell’impianto sportivo.