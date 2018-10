RIETI - Due 16enni finiscono alle mani davanti all'ex scuola elementare di Corese Terra oggi sede dell'istituzione formativa di Rieti.



Una lite tra due minorenni è sfociata in un'aggressione in cui ad avere la peggio è stato uno dei due protagonisti, attualmente in ospedale a seguito di una lesione al naso. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13.30. A sedare la lite sono stati alcuni presenti che poi hanno chiesto l'aiuto dei carabinieri della stazione di Passo Corese.



Ancora sconosciuti i motivi alla base del litigio. © RIPRODUZIONE RISERVATA