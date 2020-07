RIETI - Blackout informatico in tutti gli uffici comunali di Fara Sabina, sia nella sede centrale di Santa Maria in Castello sia nelle delegazione di Passo Corese. Dalle ore 12.30 di ieri e fino alle ore 13 di oggi, i terminali e i telefoni municipali non hanno funzionato, creando numerosi disagi ai dipendenti impossibilitati a svolgere la maggior parte del lavoro che oggi è informatizzato. Anche le operazioni al pubblico sono rimaste bloccate per molte ore.

Sconosciuta la natura del disservizio. La società Tim, gestore del servizio cui sono collegati computer e telefoni voip, ieri si messa al lavoro per trovare una soluzione e intorno alle 13 di oggi è riuscita a ripristinare la funzionalità dei sistemi.

