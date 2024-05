Venerdì 31 Maggio 2024, 06:00

Dopo le recenti problematiche relative ad alcune visite guidate, che hanno portato ad uno scontro a colpi di comunicati e dichiarazioni tra la dirigenza scolastica e la componente genitori dell’organo collegiale di rappresentanza, l’istituto comprensivo di Fara Sabina finisce di nuovo sotto i riflettori. E stavolta per un episodio assai più delicato, che seppur accaduto all’inizio dell’anno in corso, è stato reso noto soltanto in questi giorni.

La vicenda va a toccare una questione di sensibilità e rispetto, elementi sui quali la narrazione lascia non pochi interrogativi. I fatti coinvolgono una giovane studente affetta da una grave forma di disabilità e iscritta in uno dei plessi del territorio di Fara Sabina. E risalgono ad un martedì di febbraio, giorno in cui la ragazzina, come ogni martedì di ogni settimana, è costretta ad uscire prima dalla sua classe per effettuare delle terapie mediche richieste dalla sua condizione clinica. A raccontare cosa accaduto, in esclusiva a Il Messaggero, sono direttamente la mamma della giovane studente.

Può spiegarci cosa è successo quella mattina di febbraio?

«Era martedì grasso, e i bambini, come sempre, hanno festeggiato il carnevale a scuola. Quel giorno, per giunta, sarebbe stata scattata anche la foto di classe, ma come tutti i martedì di ogni settimana, nostra figlia deve uscire in anticipo da scuola, alle 11, per recarsi a fare una terapia obbligatoria necessaria per il suo stato di salute. E così è accaduto anche quel martedì».

Cosa è accaduto, quindi?

«Qualcosa rispetto al quale io e mio marito siamo rimasti davvero male. E’ accaduto che intorno alle 11,25 nel gruppo whatsapp dei genitori della classe sono iniziate a circolare le ‘foto di classe’ ed è in quel momento, con dispiacere, delusione e profonda amarezza, che abbiamo scoperto che nostra figlia nelle foto non c’era. Lei, forse, non fa parte della classe? Non meritava di essere inclusa nella foto insieme ai suoi compagni? La foto non si poteva scattare prima delle 11, ovvero prima che nostra figlia uscisse non per andare a divertirsi, ma per effettuare una terapia obbligatoria è necessaria? Oppure, posticipare al giorno seguente lo scatto. Non credo sarebbe accaduto nulla di sconvolgente se la foto invece del martedì sarebbe stata scattata il giorno seguente. Nella scuola tutti sanno che nostra figlia il martedì deve uscire prima per fare delle terapie. Tanto bene l’arrivo del fotografo è stato fatto coincidere con l’uscita dalla classe della nostra bambina».

Cosa ha fatto, una volta venuta a scoprire che la foto di classe era stata scattata?

«Con mio marito abbiamo rivolto le domande che vi ho esternato al preside Giovanni Luca Barbonetti già il giorno seguente, con una mail, nel quale come genitori abbiamo esposto le nostre grandi perplessità su quanto accaduto».

Cosa ha risposto il preside Barbonetti?

«Appena ricevuta la nostra mail ha convocato immediatamente un incontro con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda per cercare di approfondire l’accaduto».

Risultato?

«Di fatto, nessuno. I docenti hanno avuto una posizione diametralmente opposta alla nostra, spiegando che tutti erano a conoscenza di tutto. Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni, discordanti tra loro. Nella sostanza si è prefigurato uno scenario da ‘parola dell’uno contro parola dell’altro’. E non è cambiato nulla. Ecco perché vogliamo denunciare quanto in realtà si è verificato. Se parliamo di inclusione, quella vera, quella di cui necessita nostra figlia – concludono i genitori della ragazza – in questo caso possiamo dire che sia proprio venuta meno».