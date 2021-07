Fara Sabina, Aps: prosegue lo scontro. FaraMerita: "La sindaca pensi a garantire servizi migliori ai cittadini"

Venerdì 9 Luglio 2021, 17:21

RIETI - A Fara Sabina non si spegne il dibattito, scatenato dall’iniziativa intrapresa dal gruppo di minoranza FaraMerita che per sollecitare la risoluzioni di problemi legati al servizio idrico gestito da Aps ha scritto ad Arpa e Garante regionale e messo a disposizione degli utenti di moduli per richiedere i rimborsi di somme non dovute ad Aps.

L’iniziativa è stata bocciata dal sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo, che ha visto malafede nell’azione della minoranza. Parola questa che i consiglieri comunali Vincenzo Mazzeo, Franco Cipriani e Lara Scipioni proprio non hanno digerito.

“Giudicare in termini di “malafede” un’attività seriamente portata avanti da un gruppo consiliare - nell’interesse dei cittadini – ribattono da FaraMerita, Mazzeo e i suoi - oltre che risultare sgarbato sul piano istituzionale denota un evidente nervosismo sui cui motivi non ci interessa comunque indagare. Circa il contenuto di quanto dichiarato dalla sindaca, la invitiamo a convincere non tanto noi ma i cittadini – in particolare quelli che fruiscono del servizio idrico a singhiozzo – circa la capacità ed efficienza gestionale della società Aps, nonché della estrema tempestività nel riconoscere e rimborsare quanto indebitamente richiesto per servizi non erogati o consumi non fruiti. Ricordiamo anche che lei stessa ha contribuito, contrariamente all’impegno preso in consiglio comunale, all’aumento delle tariffe idriche. Poiché non siamo spinti dalla malafede ma dalla voglia di agire per il bene comune, questo gruppo consiliare continuerà a porre la giusta attenzione alle tematiche che riguardano i diritti dei cittadini, auspicando che anche da parte della sindaca vi possa essere più consapevolezza che se si intende tutelare le famiglie è necessario garantire una migliore fruizione dei servizi pubblici essenziali piuttosto – concludono - che avere in mente di organizzare improbabili “Festival” (quello in corso di organizzazione sulla famiglia, ndr) alle medesime dedicate”.