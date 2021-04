Fara Sabina, al via la terza giornata di screening per le classi medie che rientrano a scuola lunedì. Trovato primo positivo

RIETI - Al via le operazioni della terza (e ultima) giornata del drive - in di Pasqua organizzato dal Comune di Fara Sabina in collaborazione con Croce Blu e Amazon. Dopo i test rapidi effettuati il 3 e 6 aprile per gli alunni dell'istituto comprensivo di Fara Sabina fino alla prima media, oggi è la volta dei ragazzi delle seconde e terze medie di Passo Corese e Borgo Quinzio che lunedì 19 aprile torneranno a scuola in presenza, come stabiliscono le regole della zona arancione dove a Fara Sabina è scattata oggi.

Sono stati allestiti due drive - in uno nella zona artigianale di Passo Corese (foto) e uno a Borgo Quinzio. Qui avranno accesso ai test rapidi anche dipendenti comunali, autisti e assistenti scuolabus e personale delle mense scolastiche.

La partecipazione allo screening diventa praticamente indispensabile per i ragazzi delle seconde e terze medie visto che, secondo una circolare emessa dalla dirigente dell'istituto comprensivo, Ileana Tozzi, saranno riammessi in classe solo con esito negativo del tampone o con certificato medico.

«Sono iniziate da circa un’ora le operazioni di screening dedicate agli alunni delle seconde e terze medie che lunedì torneranno in classe, e purtroppo abbiamo registrato un caso positivo - afferma il sindaco Roberta Cuneo - Sono state immediatamente adottate tutte le misure previste ed è stato tempestivamente comunicato il dato alla Asl di Rieti. Ci auguriamo che questo sia l’unico caso della giornata, ulteriori dati saranno in ogni caso tempestivamente comunicati. Ringrazio tutti i volontari che stanno facendo un lavoro straordinario per garantire un maggior grado di sicurezza nelle nostre scuole, e invito le famiglie interessate che ancora fossero indecise a presentarsi ai nostri drive-in».

