Fai Rieti e Comune organizzano cinque videoconferenze per gli studenti sulle bellezze del territorio reatino

RIETI - L' attuale emergenza sanitaria sta spingendo il Gruppo Fai Rieti ad impegnarsi ancora di più nella cura e nella formazione delle nuove generazioni, che, più di una volta, hanno dimostrato un notevole interesse per la promozione e valorizzazione del territorio locale. È proprio nell'ottica di collaborare con le varie istituzioni scolastiche per la formazione dei giovani che, a partire da mercoledì 17 marzo, il Gruppo Fai di Rieti propone 5 videoconferenze che si svolgeranno sulla piattaforma digitale del Comune di Rieti, ente patrocinante dell'iniziativa, che coinvolgerà una serie di classi di vari istituti superiori reatini. Ogni incontro con gli studenti riguarderà un macro-tema differente: si comincia dall'archeologia, passando per architettura, storia dell'arte e natura, e si chiude con l'antropologia culturale.

L'elenco e il programma delle videoconferenze

- "l tesori archeologici della Valle del Velino" a cura del prof. Simone Nardelli;

- "L'Ospedale Vecchio e la chiesa di Sant'Antonio Abate: le trasformazioni possibili" a cura dell'ing. Cristian Sergiu Antica e dell'arch. Patrizia Palenga;

- "Lo sguardo del mecenatismo reatino oltre il confine: il caso di Palazzo Vincentini" a cura del dott. Andrea Granati;

- "La transumanza: le voci dei pastori" a cura del prof. Settimio Adriani;

- "Alla luce dei ceri: la festa di sant'Antonio di Padova a Rieti, collante sociale tra fede e tradizione" a cura della prof.ssa Chiara Lucantoni.

Il primo incontro con il professor Nardelli è previsto per mercoledì 17 marzo alle 17, mentre le date degli altri appuntamenti verranno comunicate successivamente a tutte le classi che si sono iscritte ai webinar. Sarà possibile far rientrare la partecipazione a questi incontri sia nelle attività di educazione civica sia nelle attività di Pcto. Inoltre, in considerazione della preparazione a questi incontri da parte degli studenti e del successivo dibattito in classe dopo la partecipazione all'incontro stesso, sarà possibile riconoscere a tutti gli alunni coinvolti 10 ore di formazione.

L' attività di formazione del Gruppo Fai Rieti è inserita all'interno del programma del consigliere comunale Letizia Rosati dedicato alle politiche scolastiche. Gli incontri verranno ritrasmessi in differita nelle pagine Facebook del Comune di Rieti e del Gruppo Fai Rieti e rappresenteranno preziose occasioni di approfondimento, con l'ambizioso obiettivo di far conoscere e apprezzare ai giovani le tante bellezze del territorio reatino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA