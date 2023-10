Fabrizio Tirelli e quell'indizio social che porta a Rieti: all'orizzonte c'è il club di Capriccioli

RIETI - Fabrizio Tirelli potrebbe tornare a vestire i colori amarantoceleste, sponda Amatrice Rieti, in Eccellenza. Il centrocampista romano, attualmente in forza al Flaminia Civita Castellana (serie D) e compagno di squadra di un'altra vecchia conoscenza locale come Alessandro Marchi, strizza l'occhio alla piazza reatina.

L'indizio

Ieri il calciatore ha postato una storia su Instagram, una foto che lo ritraeva con la maglia del Fc Rieti, l'ultima prima del suo addio. Poco più sotto un'emoticon con la scritta in inglese “coming soon”, ovvero “prossimamente”. Un indizio o qualcosa di più? Al momento il calciatore smentisce qualsiasi tipo di trattative in corso, ma il legame esistente tra Tirelli e Rieti è sconfinato. Arrivato nell'estate del 2015, quando Franco Fedeli mollò tutto preferendo la Samb e il club finì al 100% nelle mani di Riccardo Curci, il centrocampista di Anguillara è stato l'ultimo vero capitano amarantoceleste “riconosciuto” sia dalla tifoseria, che dalla città. Con la maglia del Rieti addosso ha vinto una finale playoff di serie D (2016/'17), ha ottenuto una storica promozione in C l'anno seguente sotto la guida-Parlato (2017/'18) ed è passato per le tante - forse troppe - vicissitudini societarie del post-promozione, non rinnegando mai l'amore per quella maglia, lasciata con le lacrime agli occhi sotto la gestione greca di Poulinakis, per tornare dopo un anno di “esilio forzato” a Cassino, disputando un campionato professionistico (quello della pandemia concluso anzitempo) e altri due anni di serie D, prima di mollare tutto nuovamente per questioni societarie imbarazzanti.

Le possibilità

Attualmente Tirelli gioca a Civita Castellana, ma la possibilità di tornare a Rieti e ritrovare uno dei “superstiti” di quella cavalcata trionfale del 2018 - Tiziano Tiraferri - lo affascina non poco.

Alla riapertura delle liste di svincolo, probabilmente ci sarà un contatto tra il giocatore e il club che, sotto la spinta della tifoseria e di una serie di dirigenti attuali che hanno condiviso con lui gli ultimi anni in amarantoceleste di Tirelli, potrebbero convincere l'ex capitano a percorrere nuovamente la via Salaria al contrario e rimettere piede in quello stesso stadio che il 6 maggio 2018 lo consacrò definitivamente.