RIETI - Continuano le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, con la Lnd che non ha preso ancora alcuna decisione sullo stop definitivo dei campionati. Il virus ferma molte ma non tutte le attività lavorative. Continua regolarmente il suo lavoro Fabrizio Benigni, 36enne tecnico del Passo Corese, impiegato nell'ufficio del personale della Pac2000A, la più grande cooperativa associata Conad e occupandosi di gestione del personale, paghe e contributi, non può non portare avanti la propria attività. Senza il suo amato calcio, trascorre le giornate con la compagna Stefania, con la quale convive da molti anni.

Mister Benigni, conviviamo con un virus che ha modificato e modificherà le nostre vite, i risultati delle restrizioni stanno prendendo quota ma la strada è ancora molto lunga…

«Questa situazione, anche se ormai va avanti da più di un mese, è nuova per tutti e chiaramente porta con sé mille interrogativi. Nonostante si registrino piccoli miglioramenti negli ultimi giorni, dobbiamo restare tutti tranquilli e seguire i consigli del personale sanitario, è molto importante che si rispettino alla lettere tutte le raccomandazioni nonché i decreti del Governo. Sotto questo punto di vista sono molto intransigente, spesso mi arrabbio tantissimo quando sento o vedo persone prendere alla leggera questa situazione, solo perché non vengono toccati in prima persona da questo virus o perché si sentono invincibili. Così facendo si espongono al rischio in primis loro stessi e poi tutti coloro che vi entrano in contatto. Però sono fiducioso perché gran parte delle persone ha capito la situazione».

Lei continua il suo lavoro regolarmente, sono state prese misure per il distanziamento sociale?

«La nostra azienda, sin da subito, ha messo in campo tutte le varie opzioni a disposizione per evitare in contatto tra i dipendenti ma allo stesso tempo proseguire l'attività lavorativa in quanto i nostri supermercati continuano tutti la loro attività regolarmente secondo le disposizioni delle autorità».

Percorrendo le strade per raggiungere il lavoro, quali sono le sue sensazioni?

«È una sensazione strana, a volte sembra di stare nel set di un film. Sembra sempre di essere nei giorni di metà agosto quando non gira mai nessuno...».

Come trascorre le giornate qunado è in casa?

«Per fortuna sto continuando a lavorare regolarmente, a casa oltre ai weekend ci sono stato pochi giorni. Nei giorni che non lavoro sto riscoprendo il giardinaggio e soprattutto sono diventato un grande uomo delle pulizie (ride). Non sono invece un amante della Tv e delle varie serie, vedo molto lo sport di solito, ma ora logicamente non c'è nulla. Sto cercando di muovermi un po', anche se purtroppo non amo molto la palestra, ho sempre preferito il campo e l'aria aperta».

Sta rimanendo in contatto con la società e con i suoi giocatori?

«Per fortuna la tecnologia ci viene incontro. Con la società ci teniamo in contatto costante sia tra noi che con i ragazzi, tramite whatsapp e gli altri social. Personalmente sento spesso i ragazzi, facendo a giro delle chiamate, principalmente per sentire come stanno e ridere un po'. Inoltre, insieme al preparatore atletico e amico Mirco Sestili, abbiamo preparato delle sedute di allenamento da poter svolgere anche dentro le mura di casa. Molti ragazzi hanno a disposizione anche il giardino per potersi muovere un po'».

Il post pandemia…

«La prima speranza è che tutta questa situazione possa finire il prima possibile per poter tornare alla vita quotidiana che tutti avevamo. Purtroppo credo che tante cose ce le porteremo dietro per molto tempo e forse diventeranno quasi un'abitudine. Ad esempio penso al distanziamento sociale, il famoso metro di distanza tra individui, che è una delle maggiori precauzioni da usare».

Lei è un grande amante del calcio, quale dovrebbe essere il futuro dei campionati?

«Purtroppo credo che per i campionati dilettantistici ci sia poco da fare per questa stagione. Discorso diverso sarà per la serie A, e magari gli altri campionati professionisti. Lì infatti ci sono interessi maggiori e soprattutto ci sono mezzi ben più importanti da mettere in campo, sia sotto il punto di vista medico-sanitario (tamponi e controlli vari), sia sotto il profilo dell'ordine pubblico. Comunque la speranza, anche se remota, resta sempre che si possa tornare a disputare anche il nostro campionato ma prima di tutto deve esserci un ritorno alla normalità e dovranno esserci tutti gli accorgimenti del caso a livello di sicurezza, altrimenti non se ne farà nulla come è giusto che sia».

