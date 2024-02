Fabio Picuti, storico ex pm della Procura di Rieti, tra i nuovi sostituti procuratori generali in Cassazione

RIETI - Fabio Picuti, ex pubblico ministero della Procura di Rieti tra il 1996 e il 2011, attuale sostituto procuratore a L'Aquila, sarà uno dei nuovi 14 sostituti procuratori generali della Cassazione. A designarlo è stata la terza commissione per l'assegnazione degli incarichi del Csm e adesso la delibera sarà trasmessa al plenum di Palazzo dei Marescialli per l'approvazione definitiva.

Magistrato titolare sia a Rieti che a Roma di importanti inchieste (a piazza Bachelet ricopri per un anno l'incarico di procuratore vicario dopo il trasferimento di Alfredo Rossini), alcune delle quali culminate in processi di risonanza nazionale (in Abruzzo rappresentò l'accusa nel procedimento avviato dopo il terremoto del 2009 contro la commissione Grandi rischi, accusata di aver sottovalutato i segnali di allarme derivanti dalle ripetute scosse sismiche, e in altri procedimenti collegati ai crolli), nel corso della sua carriera ha preso parte a processi in Corte d'Assise ed è stato applicato presso la procura generale della Corte d'Appello di Palermo, dove ha ricoperto le funzioni di procuratore generale di udienza, tra l’altro, in due delicati processi per associazione di stampo mafioso e in un altro per omicidio davanti alla Corte d'Assise di Palermo.

A L'Aquila sono state diverse le indagini avviate su infiltrazioni della criminalità organizzata legate all'assegnazione degli appalti per la ricostruzione, in qualità di magistrato della Direzione distrettuale antimafia.