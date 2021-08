Fabio Maistro dalla Lazio all'Ascoli: il mediano ex Rieti arriva in prestito e trova capitan Dionisi

Martedì 31 Agosto 2021, 21:43

RIETI - Dopo Andrea De Paoli, un altro ex "reatino" vestirà la maglia dell'Ascoli insieme a capitan Federico Dionisi. Nelle ultime ore di mercato, infatti, la Lazio ha ceduto in prestito ai bianconeri il centrocampista veneto Fabio Maistro. Arrivato ad Auronzo di Cadore a ritiro già iniziato, Maistro non è mai rientrato nei piani tecnici di Maurizio Sarri e dopo aver lavorato col gruppo di giocatori fuori dal progetto, questa sera 31 agosto, quasi allo scadere delle operazioni di mercato è stato trasferito nelle Marche. Con la maglia del Rieti, nella stagione 2018/'19 in serie C Maistro ha disputato 35 partite e realizzato 5 gol. In estate poi, la cessione alla Lazio insieme a Cedric Gondo - poi girati entrambi alla Salernitana - e una carriera che lo ha visto vestire anche la maglia del Pescara.

Nota ufficiale

Questa la nota diramata poco fa dall'Ascoli per ufficializzare il suo arrivo: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio a titolo temporaneo con opzione le prestazioni sportive di Fabio Maistro. Nato il 5 aprile 1998 a Rovigo, Maistro è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina; ha vestito in Serie C le maglie di Gavorrano e Rieti, club quest’ultimo con cui si mette in mostra nella s.s. 2018/19 collezionando 37 presenze, 5 gol e 2 assist. L’anno seguente approda in Serie B a Salerno: con la maglia granata scende in campo 35 volte, mettendo a segno 2 gol. Nell’ultima stagione col Pescara in 30 presenze fra Campionato e Coppa ha realizzato 4 gol e 1 assist. L’Ascoli Calcio accoglie con soddisfazione l’approdo in bianconero di Fabio Maistro».