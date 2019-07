© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fabio Giuliani, classe ’92, termina il suo triennio alla Maglianese (Promozione) con 35 reti per dirigersi al Fidene (Prima categoria). Nei giorni scorsi la firma del giocatore e l’annuncio da parte della società romana che punta al salto di categoria.«Sicuramente il progetto perché è molto importante e la società è decisa. Poi sono tanti i giocatori che giocavano con me a Magliano e che ho l’opportunità di ritrovare al Fidene, tra cui Di Gennaro, Bonamici e Tronca. Questi sono i due motivi principali. Mi hanno fortemente voluto come nessun altro ed eccomi qua per questa nuova esperienza».«Sì, avevo ricevuto chiamate dalla Promozione, da molte squadre presenti nella precedente stagione ma anche della Prima categoria ma ho scelto il Fidene per la mentalità e la serietà con la quale stanno approcciando la stagione».«Al 90% tutto, come nelle precedenti stagioni, sarà svolto al Salaria Sport Village (Settebagni), mentre la preparazione inizierà o il 26 agosto o il 1° settembre perché il campionato prenderà il via il 6 ottobre».«Venendo dalla Promozione, spero di riuscire a far fare il salto di categoria alla squadra. Personalmente voglio alzare l’asticella dei gol e delle prestazioni per aiutate il Fidene a raggiungere l'obiettivo. Voglio dare il massimo con l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto ovunque sono andato».