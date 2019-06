© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si conclude la storia d’amore calcistico tra la Maglianese e l'esterno d'attacco Fabio Giuliani. Il capitano classe ’92, che ha traghettato i sabini per tre anni (11 gol nell'ultima stagione, 35 nel triennio), ora pensa a nuovi stimoli e opportunità per il suo percorso nel mondo del calcio. Queste le sue parole tra passato, presente e futuro.«Ho trascorso il settore giovanile a Monterotondo, sono stato fino alla juniores nazionale e dopo aver vinto un titolo di Allievi élite sono stato acquistato dalla Pro Calcio Sabina dove ho fatto il primo anno da fuori quota in Promozione. Avevo appena compiuto 18 anni. In quella stagione siamo arrivati quinti e ho fatto 12 gol al mio primo anno. L’anno successivo sono passato alla Valle del Tevere dove ho trascorso due anni di Promozione come terzino o esterno. Successivamente per motivi lavorativi sono tornato a giocare a casa, a Nazzano, in Prima categoria dove ho segnato 12 reti. Sono stato un anno prima di tornare all’Eretum Monterotondo dove ho incontrato tutti i miei compagni delle giovanili ma causa infortuni non sono riuscito a dare il massimo. Poi tre anni fa sono passato alla Maglianese, per me è stato un rilancio dopo un anno molto buio, ma il primo anno è durato solo sei mesi perché ho subito un brutto incidente in auto. Quell’anno abbiamo vinto la Prima categoria e l’anno successivo sono tornato in campo per due stagioni consecutive in Promozione».«Siamo partiti con l’obiettivo di fare meglio dello scorso anno, cioè di raggiungere un maggior numero di punti e quindi una migliore posizione in classifica. Nella stagione precedente ci siamo salvati con cinque giornate di anticipo e partivamo con il presupposto di superare questo traguardo. Dopo le prime partite pensavamo di riuscirci, stavamo andando molto bene grazie alle nostre vittorie. Col passare del tempo però, nonostante la squadra fosse composta da giocatori più preparati rispetto allo scorso anno, siamo scesi di rendimento. Il tutto dovuto a infortuni e ragazzi che non si sono più presentati. Siamo scesi molto in basso ma nonostante ciò siamo riusciti a salvarci, purtroppo non credo che questo sforzo sarà ripagato: la Maglianese non credo farà ancora la Promozione. So solo che la maggior parte di noi giocatori, compreso il mister non ci sarà per la prossima stagione. Gli ultimi tre mesi sono stati brutti, siamo stati sempre con l’acqua alla gola per non retrocedere».«Veramente ottimo, a partire dalla società che mi ha fatto sentire subito a casa. Col mister è stato fantastico e non finirò mai di ringraziarlo, mi ha dato sempre fiducia e i compagni mi hanno sempre sostenuto: è grazie a loro se sono stato il capitano della squadra per due anni».Se in una rosa non ci sono under di livello si rischia di fare delle brutte figure. In una squadra di undici giocatori, tre sono under e in Promozione sono veramente piccoli. È difficile trovare ragazzi che vogliono dedicarsi solo al calcio, fortunatamente ci sono stati due giovani che sono restati fino alla fine ed è grazie a loro che è arrivata la salvezza. Quando ero under io, queste cose non succedevano, io davo il massimo per giocare. Oggi i giovani dopo aver fatto un anno da under, nella maggior parte dei casi l’anno successivo smettono di giocare. Penso che in una squadra ci debbano essere dei giovanissimi perché devono crescere e formarsi ma posso anche dire che qualche anno fa il livello era molto più alto: oggi forse tre under in mezzo al campo sono troppi. Molto spesso succede che i giocatori di esperienza vengono sostituiti o costretti a scendere di categoria. Credo che a volte la Prima categoria abbia un livello superiore della Promozione.«Come detto, non farò più parte della Maglianese. Dopo tre anni è arrivato questo momento e mi dispiace veramente molto, a Magliano mi sono trovato benissimo. Ma alcune volte bisogna pensare solo a se stessi. In questo momento, con questa situazione di incertezza e nel modo in cui è terminata la stagione, non ha senso restare. Un ragazzo giovane cerca nuovi stimoli e nuove esperienze. Per il momento non ho un futuro certo, sono in contatto con quattro squadre, due di Prima e due di Promozione. Vedremo, voglio accettare un buon progetto, sto valutando l’offerta migliore e le ambizioni. Valuterò le decisioni che prenderanno i compagni e il mister ma non dipendo solo da loro: dove sento di andare vado».