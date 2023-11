Rieti, alla rassegna "Donne nella Storia e nel Mito”, focus su Evita Perón

RIETI - Si terrà venerdì 1 dicembre, alle 17 presso la Sala dei Cordari di Rieti, l’ultimo appuntamento culturale della nuova edizione della rassegna “Donne nella Storia e nel Mito”, promossa ed organizzata dall’associazione culturale reatina Polymnia. L’incontro sarà dedicato alla figura femminile di Evita Perón, attrice, sindacalista seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina dal 1946 fino alla morte nel 1952, raccontata dallo storico e studioso di storia contemporanea Roberto D’Angeli, autore del recente saggio “Il mio messaggio” (Eclettica Edizioni).

LA PRESENTAZIONE

L’opera di D’Angeli contiene gli ultimi pensieri di Evita Perón, scritti nei giorni dell’agonia: il suo testamento politico e spirituale, consegnato dopo la rinuncia - sotto la pressione dei militari e della Chiesa cattolica - a candidarsi come vice-presidente dell’Argentina. Un documento fondamentale per conoscere la figura politica che ancora oggi, ad oltre settant’anni dalla morte, è protagonista della vita del suo Paese e dei quali che il marito Juan Domingo Perón ne annunciò l’imminente pubblicazione nel 1952, dopo la scomparsa della moglie. Motivazioni di opportunità politica lo fecero tuttavia desistere e il testo rimase quindi segreto fino a quando, soltanto nel 1987, ricomparve in modo fortuito tra le carte di un notaio, che era stato al servizio del presidente argentino.

Nel suo saggio, D’Angeli ricostruisce il clima in cui il testo vide la luce e le complesse e avventurose vicende occorse al corpo della first lady argentina dopo la morte, compresa la sepoltura segreta in un cimitero di Milano.

Ad arricchire il volume, in appendice, un opuscolo di propaganda peronista sulla storia dell’emancipazione della donna in Argentina fino alla concessione del voto.

L’AUTORE

Roberto D’Angeli ha collaborato con la Fondazione Ugo Spirito – Renzo De Felice, in particolare nell’ambito del progetto “Archivio delle Destre”. Ricercatore fino al 2015 della Fondazione Museo della Shoah di Roma, ha contribuito alla realizzazione di quattro Mostre presso il Complesso Monumentale del Vittoriano e partecipato come guida storico-scientifica a oltre venti Viaggi della Memoria. È autore dei saggi Storia del Partito fascista repubblicano (2016) e “Il Campo di Farfa” (2018). Con propri contributi, ha collaborato ai volumi I signori del terrore” (2016) e The “Jewish question in the territories occupied by Italians (1939 -1943)” (2020).