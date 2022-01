Domenica 23 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Ancora due mesi di lavori, forse tre, poi nel polo della logistica di Passo Corese si insedierà il gruppo Eurospin. Si realizzerà un mega fabbricato che fungerà da distributore per il centro e sud Italia. I primi giorni di febbraio verrà reso nato il piano industriale con gli investimenti. Al momento è noto che all’ingresso dell’area coresina, all’interno del capannone appena completato dalla società Techbau che opera nel campo dell’impiantistica industriale e delle costruzioni, sorgerà un magazzino che si estende su una superficie coperta di oltre 60 mila metri quadri.

Le prospettive. Una parte è destinata alle attività a temperatura controllata, cosa che permetterà al gruppo Eurospin di realizzare una delle principali e più grandi sedi logistiche e produttive del centro e sud Italia. E’ certo inoltre che tale investimento sarà portatore di nuova occupazione in Sabina. Nessuno si sbilancia ma si stima si possa parlare di qualche centinaio di nuovi posti di lavoro che nel tempo potranno arrivare a mille, con le inevitabili ricadute sul territorio.

Il fabbricato. «Sessantamila metri quadrati – spiega il consigliere regionale Fabio Refrigeri - danno la dimensione dell’investimento realizzato e del fatto che a pieno regime si avrà una ricaduta occupazionale importante. Il piano industriale dirà quale sarà la portata di questo ennesimo investimento in Sabina. Il polo della logistica ormai nel Centro Italia si chiama Fara in Sabina e lo dimostrano operazioni come queste. La lungimiranza che si ebbe allora e poi con la costituzione del Consorzio unico oggi porta a questo. Partiti con un iniziale scetticismo da parte di molti quando si iniziò a parlare del polo della logistica coresino, oggi si parla di un polo occupazionale tra i più grandi dell’intero Centro Italia e questo non mi può che vedere soddisfatto».

Polo grandi firme. L’insediamento del gruppo Eurospin con il megamagazzino e polo di distribuzione per il centro sud Italia andrà a fare compagnia a colossi come Amazon, Sda, Poste Italiane e Metro, che hanno contribuito a consolidare il sito coresino come area di riferimento nel centro Italia per il settore della logistica.

La notizia di Eurospin arriva in concomitanza con la seduta di insediamento del Consorzio industriale del Lazio guidato da Francesco De Angelis il quale ha subito parlato di un «segnale ben augurante per la partenza dell’operatività del Consorzio». Anche il presidente De Angelis ha parlato di «lungimiranza nelle decisioni assunte e il lavoro svolto dagli uffici del Consorzio industriale nella costante assistenza fornita agli investitori in ogni momento dei delicati passaggi di chiusura dell’intesa con un così importante operatore, che porterà sviluppo all’intero territorio. I risultati – ha concluso il neo presidente - sono sempre frutto di impegno e lavoro sinergico». Soddisfazione è arrivata anche dal Comune di Fara col sindaco Roberta Cuneo e e l’assessore alle Attività produttive Fabio Bertini che si sono detti sicuri del fatto che un così importante operatore porterà crescita e sviluppo all’intero territorio, anche in termini occupazionali.