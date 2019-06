I 23 CONVOCATI

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Ora è ufficiale: Kevin Bonifazi sarà uno dei 23 protagonisti dell'Europeo Under 21 in programma in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno prossimi, che vedrà l'Italia impegnata nella prima fase a gironi con Spagna (16/06), Polonia (19/06) e Belgio (22/06).Il difensore sabino, 22 anni, originario di Toffia, dopo l'esaltante stagione vissuta alla Spal e “condita” anche da due gol (in 27 presenze) contro Roma e Juventus, si appresta a diventare uno dei pilastri difensivi della Nazionale di Gigi Di Biagio, con un sogno nel cassetto: seguire le orme di Alessandro Nesta originario di Collevecchio, finora l'unico (e ultimo) ad aver vinto un titolo internazionale con la maglia azzurra addosso, il mondiale del 2006 a Berlino con l'Italia di Lippi, oltre all'europeo Under 21 in Spagna contro i padroni di casa. Era il 31 maggio del '96 quando Nesta, Pirlo e Cannavaro alzavano al cielo il trofeo Continentale, dodici giorni dopo la nascita di Kevin, che il prossimo 16 giugno farà il suo esordio nella competizione, guarda caso, proprio contro la Spagna. Un segno del destino?! Chissà...: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento).: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari).: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).