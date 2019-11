© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica la Zeus Npc torna al PalaSojourner, a far visita alla seconda forza del campionato arriva l'Ebk Roma, fanalino di coda e ancora a secco di vittorie. Il pessimo avvio dei romani ha portato l'esonero dell'ex Rieti Luciano Nunzi, sostituito da Massimo Maffezzoli, attuale vice allenatore di Sacchetti in nazionale, il tecnico veronese sta cercando di risollevare le sorti della formazione capitolina e nelle prime due uscite contro Torino e Biella, ha ottenuto buone risposte dai suoi, ma che non sono bastate per ottenere i due punti.Già nella sfida di Supercoppa contro Rieti, vinta dagli amarantocelesti 91-84, l'Ebk aveva mostrato tutti i suoi limiti: un quintetto di valore, con giocatori affidabili e importanti per la serie A2, ma legata ad una panchina costruita approssimativamente, condizionata anche da un radicale ridimensionamento del budget.Le note migliori finora evidenziate dai romani, riguarda il rendimento dei due americani: Tony Miles, come a Scafati e Cagliari, sta mantenendo il suo fiuto per il canestro, 22 punti sabato scorso. Meglio il compagno Steve Taylor Jr, con Johnson di Capo è il miglior rimbalzista del torneo e nell'ultima uscita ha chiuso con una doppia doppia, 15 punti e 14 rimbalzi. Completano il quintetto Federico Loschi, che viaggia comunque a cifre modeste, l'ex Trapani Viglianisi, finora sta deludendo le aspettative e l'ala grande Fattori, reduce da una stagione importante a Bergamo. Giovane ed inesperta la panchina, oltre al veterano Fanti, entrano i giovanissimi Graziani, Chinellato, Cicchetti e Sacchettini, tutti alle prime armi in serie A2.