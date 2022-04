Euforia-Rieti: Vari-gol e il Flaminia va ko (0-1). Salvezza a -1

RIETI - Vari-gol e il Rieti sbanca Civita Castellana battendo il Flaminia 1-0. Un successo maturato nella parte finale del match e che permette alla formazione amarantoceleste di salire in 14esima posizione scavalcando anche il Foligno portandosi, per il momento, a -1 dalla Sangiovannese che alle 20,30 sarà ospite di un Poggibonsi costretto a vincere per tenere il passo del San Donato Tavarnelle capolista, corsara sul campo del Tiferno Lerchi (0-3).