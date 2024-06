Estate Italiana, boom di iscrizioni per la settima edizione

RIETI - La settima edizione della manifestazione più attesa dell'estate reatina per iniziare. Dieci giorni a “Estate Italiana”: la kermesse fra sport e sociale sta diventando un punto di riferimento del territorio e non solo. Sarà un'Estate italiana a portata di europeo dal 15 giugno al 7 luglio.

Gli organizzatori dell'evento comunicano il record di squadre già iscritte ai vari tornei, pochissimi posti ancora disponibili.

La chiusura iscrizioni è prevista per il 10 giugno, dunque solo cinque giorni al termine. Quest’anno saranno undici le competizioni alle quali si assisterà al Centro Sportivo Gudini: Futsal Cup, Futsal Cup Over 40, futsal femminile, Beach Volley, Footvolley, Torneotto, basket 3vs3, teqball e Padel Club Rieti con i tornei Gold, Silver e misto ed infine la seconda edizione “Estate Italiana Junior” quando dalle 18 alle 20 si sfideranno sul campo principale le società di calcio della provincia di Rieti con le categorie dal 2011 al 2016, mentre a “Casa Real” le formazioni di basket under 15, under 17 e under 19.

Previsti gli appuntamenti patrocinati dalla Fondazione Varrone, di sport inclusivo con i ragazzi di Atletica Soprt Terapia e Fortitudo Baskin Rieti.

Confermata l’area ristoro, la Food Truck Zone, sempre all’interno del Centro dove gustare diverse specialità culinarie e seguire tutte le partite degli Europei di calcio su maxi ledwall.

Tutte le sere, inoltre, Dj Set e servizio Bar.

Tutte le informazioni sono disponibili sui profili Facebook ed Instagram di Estate Italiana.