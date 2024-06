Estate Italiana, tutto pronto al Gudini per una settima edizione al top. Estratti i gironi. Foto

RIETI – Estate Italiana sta per partire: meno cinque giorni alla settima edizione della manifestazione più seguita nel nostro territorio.

L’edizione inizierà ufficiosamente sabato 15 giugno per assistere alla gara Italia-Albania sempre al centro sportivo Gudini dove verrà allestito un maxischermo. I tornei iniziereranno lunedì 17 giugno per poi continuare per tre settimane fino al 7 luglio.

Nel pomeriggio al centro sportivo Gudini sono stati estratti i gironi del Beach Volley, Torneotto (arrivato alla decima edizione), Foot Volley, Basket e Calcio a 5 che comprende anche i tornei riservati gli over 40 e alle donne. Gironi e calendari saranno disponibili oltre che sulle pagine social del torneo anche sull’app Leverade.

Si aspetta una manifestazione piena di novità a livello sportivo e non solo: sarà un'Estate Italiana.