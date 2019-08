LA FESTA

RIETI - A Forano presso il teatro comunale in via del Passeggio, lunedì 12 agosto dalle 18 fino all’alba, le famose lacrime di San Lorenzo offriranno il loro spettacolo migliore. Nella notte fra il 12 e il 13 agosto circa 90 fenomeni osservabili ogni ora. Sarà lì che si svolgerà “La Notte Bianca della Terra”, una delle tre giornate previste dal progetto “Il Lazio delle Meraviglie” realizzato grazie al contributo della Regione. Il programma prevede anche la Sagra della pastasciutta, e una giornata dedicata allo street food e agli artisti di strada.“Festa d’Estate” darà il via ufficiale alle tante manifestazioni in programma in agosto nel caratteristico borgo sabino, dove il fiume Tevere e il Monte Soratte impongono da sempre ai suoi abitanti una maggiore attenzione verso il grave problema dell’inquinamento, in tutte le sue forme. Per questo motivo tutti gli eventi saranno “plastic free” e, per quanto possibile, i pasti verranno preparati con ingredienti locali o caratteristici della nostra Penisola, Anche i laboratori, offriranno ai partecipanti una nuova idea di “consumo sostenibile” proponendo attività di riciclo della plastica e la produzione in casa del piatto più amato dagli italiani: la pastasciutta.Questo il programma della prima giornata: “Houston, abbiamo un problema”: La Notte Bianca della Terra Ore 18:00 - Uno, due, tre… Stella!: laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 12 anni – a cura del Centro Metaculturale di Forano Ore 20:30 – Music Space: Banda Comunale di Forano 21:00 - Apericena offerta dall’organizzazione 21:30 – Ad Astra: aneddoti e curiosità sulla conquista dello spazio a cura di Gianmarco Pantozzi e Valentina Gambetti Formazione della Luna e introduzione all’osservazione astronomica a cura dell’astrofilo Alessandro Granati Osservazione della volta celeste con telescopio - Planetario digitale a cura dell’astrofilo Alessandro Granati “E torno subito…” monologo teatrale di Marina Vitolo Info: 338.1559298 (Annarosa) – 327.5911984 (Ilyasse) Sguardo al cielo allora: “Seconda stella a destra: questo è il cammino…” La manifestazione è realizzata dal Comune di Forano in collaborazione con La Proloco,il Comitato feste agostane e il Sistema Bibliotecario Bassa Sabina.