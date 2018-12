RIETI - Un macigno avrebbe fatto meno rumore. La notizia della condanna in cassazione del Comune a pagare una cifra vicina ai due milioni di euro per l’occupazione di aree private in località Macchiarella, sulle quali furono costruiti alloggi di edilizia economica e popolare, è esplosa come una bomba.



E ora il Comune studia una linea difensiva per evitare che la condanna diventi esecutiva e vada a pesare pesantemente sulle casse comunali e, di riflesso, su quelle dei cittadini.



