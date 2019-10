CANTALICE UNDER 17

CANTALICE UNDER 16

RIETI – Nel fine settimana è iniziata una nuova stagione dei campionati regionali Under 17 e Under 16. Cantalice, unica reatina presente in entrambe le categorie, ottiene un pareggio e una vittoria.Termina 1-1 la sfida in casa contro l’Atletico Torrenova. Il gol degli ospiti è realizzato da Battisti. Stefano Lotto, tecnico dei cantaliciani, commenta così il match: «Nel primo tempo siamo apparsi un po' contratti, tanto che, in fase di possesso palla, non siamo stati lucidi e siamo andati sotto a causa di una disattenzione su palla inattiva. Nella seconda frazione abbiamo tirato fuori il carattere, meritando un pareggio che, su un campo molto ostico, reputo il risultato più giusto».Buona la prima nella tana dell’Atletico Torrenova, battuto 2-0 grazie alle reti di Colasanti e Battisti. Stefano Lotto, allenatore anche dell’U16, si complimenta con i suoi giocatori: «Dopo i primi quindici minuti in cui abbiamo sofferto sia per l'emozione dell'esordio sia per la pressione dei padroni di casa, siamo riusciti ad impostare il nostro gioco, trovando le distanze giuste e alzando il baricentro. Una volta sbloccata la partita, abbiamo continuato a gestirla da squadra matura e in ripartenza abbiamo trovato il raddoppio. Contro un avversario pericoloso, i ragazzi hanno offerto una prestazione di alto livello».