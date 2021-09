Escursionista ferito al Terminillo trasportato in elicottero in ospedale

Domenica 5 Settembre 2021, 16:00

RIETI - Da quanto appreso un escursionista è rimasto ferito sul monte Terminillo e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e recupero. Un infortunio che ha reso necessario l'intervento delle squadre di soccorso e di un velivolo Drago in dotazione al Reparto volo dei vigili del fuoco ed impiegato nel pomeriggio odierno per l'emergenza.

L'allarme sarebbe stato diramato alcune ore fa a causa dell'infortunio di un escursionista avvenuto lungo i sentieri terminillesi. Impossibilitato a proseguire il cammino si è reso poinecessario l'intervento di recupero. Squadre di soccorso oltre ai vigili del fuoco si sono mobilitate da terra e dal cielo.

L'escursionista una volta individuato è stato tratto in salvo e verricellato per essere affidato alle cure del personale medico del 118 intervenuto dall'ospedale di Rieti. Non si conosce almomento l'identità della persona ferita nè le sue condizioni. Seguono aggiornamenti.