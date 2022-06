Escursionista inglese si infortuna a Rivodutri, salvata dall'elicottero del Soccorso alpino e speleologico

RIETI - Soccorso nel pomeriggio di ieri, da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nel territorio del comune di Rivodutri, per recuperare un'escursionista inglese infortunatasi a una spalla. Il marito della signora, non potendo aiutarla, ha raggiunto il paese e chiamato i soccorsi, per poi raggiungerla nuovamente fino al luogo dell'incidente.

Sul posto è giunta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas che ha provveduto a recuperare l'infortunata per essere elitrasportata all'ospedale di Rieti.

A supporto delle operazioni anche una squadra di terra della stazione del Soccorso alpino di Rieti, i Militari dei Carabinieri, il personale sanitario del 118 e dei ragazzi del paese di Rivodutri - che ringraziamo per la loro disponibilità - che hanno aiutato il marito della signora a contattare i soccorsi.