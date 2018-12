Escursionista muore al Terminillo: è scivolato e ha battuto la testa contro le rocce

RIETI - Un escursionista è deceduto sul Monte Terminillo nella tarda mattinata. L'uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità, sarebbe precipitato tra il monte Elefante e Valle Scura.



L’uomo , che pare fosse da solo, è scivolato e secondo una prima e sommaria ricostruzione avrebbe battuto con la testa contro rocce e neve ghiacciata.



Immediati i tentativi di soccorso. Sul posto anche una eliambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia si sono portati i carabinieri, uomini del soccorso alpino e il 118 che per primo ha ricevuto la telefonata.



