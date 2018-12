© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Squadre da terra e al cielo a breve - quando le condizioni di volo lo permetteranno - sono impegnate in una operazione di ricerca a persona e stanno cercando in questo momento di raggiungere un escursionista in difficoltà sui monti di Amatrice nel tratto di comprensorio montano cima Lepri-Monte Pelone, in località Petra.Sul posto i carabinieri forestali del locale comando stazione gli esperti del Cai, soccorso alpino e i vigili del fuoco del distaccamento di Posta sostituiti nella sede decentrata dalla squadra che si trovava di stanza ad Amatrice. Si tratta di una zona piuttosto impervia e di difficile accesso per questo è già operativo un elicottero dei vigili del fuoco in attesa però di condizioni meteo favorevoli per il recupero dell'escursionista.Un tracciato quello del monte Pelone settentrionale con partenza da Sant'Angelo - frazione del comune di Amatrice - spesso metà di passaggiate montane che prevede circa 3 ore di ascesa per una lunghezza complessiva di nove chilometri.Si tratta di un 48enne che si sarebbe avventurato in solitaria per poi dover chiamare egli stesso i soccorsi a causa della fitta nebbia piombata improvvisamente sulle cime dei monti di Amatrice così da impedirgli di ritrovare l'orientamento.