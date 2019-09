TUTTE LE INIZIATIVE

RIETI - Notturne sul fiume Velino e sul Tevere e le escursioni al Farfa ed in moto sugli altipiani. Un poker di appuntamenti nel Reatino per chi ama l’avventura.Ka-nottata con il Roma Kayak Mundi questa sera a Rieti con grigliata finale nel bosco. Una discesa di Rafting sul fiume Velino accompagnati dalla luce della luna piena in una natura incontaminata. Alle 19 appuntamento presso la base Rafting Avventuristicando (Lungovelino Caffè), preparazione e briefing e alle 20 parte la discesa in fiume sotto la luna. Alle 22 la grigliata nel bosco. Uniche cose da portare: scarpe da bagnare, costume da mettere sotto la muta, asciugamano . Bambini ammessi dai 10 anni in poi. Infoline 340 9578276.E sempre questa sera escursione notturna nella Riserva Naturale Tevere Farfa, in coincidenza con il plenilunio, per godere della magica atmosfera della luce lunare tra i boschi e lungo il fiume e dell’imbrunire sul Battello dove si potrà fare un giro. L’escursione sarà preceduta da una cena a buffet a base di prodotti del territorio presso l’ecoturismo Tevere Farfa, una struttura collocata all’interno della Riserva. L’escursione sul Tevere durerà 5 ore circa. Info: 331- 4341365 oppure 331-4341365.Oggi escursione alle Gole del Farfa e domani il trekking acquatico sempre lungo il fiume. Info sulla pagina facebook Sabina in Trekking.E per gli amanti delle due ruote, infine, oggi e domani la X edizione della moto cavalcata Città di Leonessa.