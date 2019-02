© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è spento nella sua abitazione, all'età di 87 anni, l'imprenditore Ercole Torda, che insieme agli scomparsi fratelli Claudio e Omero fu tra i pionieri del nucleo industriale Rieti-Cittaducale dove, sul finire degli anni '60, lasciando l'originaria officina di largo San Giorgio, nel quartiere San Francesco, fondata dal nonno Ercole del quale portava il nome, aprirono l'omonima industria di carpenteria metallica per la realizzazione di tubi in ferro, esportati in Italia e all'estero.Una fabbrica, poi passata di mano a un'altra società, la Tubi Spa, le cui insegne sono ancora oggi presenti in via Salaria per L'Aquila a testimonianza di un'attività proseguita per decenni, fino all'inizio degli anni 2000 quando il mercato, diventato sempre più agguerrito e concorrenziale, impose scelte diverse e dolorose, ma necessarie. Non di rado, ricordano alcuni ex dipendenti, Ercole indossava la tuta per lavorare fianco a fianco degli operai, a conferma di una passione per il suo lavoro mai venuta meno.Ercole fu anche consigliere comunale nella prima giunta Cicchetti e il consiglio, nella seduta di oggi, lo ha ricordato con un minuto di silenzio.I funerali dell'imprenditore, che lascia la moglie Rosanna e i quattro figli Gianluca, Alessandro, Maurizia e Claudia, saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vazia.