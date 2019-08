© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Basilica di Sant'Agostino in piazza Mazzini si prepara a vivere i festeggiamenti agostiniani 2019. Dal 25 agosto al 1°settembre la splendida chiesa reatina ospiterà una serie di eventi religiosi dalla forte spiritualità.La Chiesa Cattolica festeggia Sant'Agostino d'Ippona il 28 agosto, ma l'evento comincia domenica 25 con un triduo di preparazione che durerà fino a martedì 27. In queste tre giornate il programma è il seguente: alle 17:25 Santo Rosario, alle 17:45 spazio al Vespro, alle ore 18 sarà la volta di una Santa Messa.Giunti alla giornata clou, mercoledì 28, Rosario, Vespro e Messa si svolgeranno sempre agli stessi orari. Al termine della celebrazione, è previsto il bacio della reliquia. Si ricorda, inoltre, che il 28 agosto è possibile conseguire a Sant'Agostino l’Indulgenza Plenaria. Le condizioni sono: la Confessione, la Comunione, la preghiera del Credo e del Padre nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.Domenica 1° settembre si celebra, invece, la Festa della Madonna della Cintura. Alle 11:30 la Basilica di Sant'Agostino ospiterà una Messa Solenne in cui verrà esposta la statua della Madonna della Cintura, oggetto di un recente e accurato restauro. Alla fine della funzione, è previsto un aperitivo in sagrestia.Si rende poi noto che, dal 30 agosto al 1° settembre, in concomitanza con la Festa del Peperoncino, la Basilica rimarrà aperta dalle 19:00 alle 24:00. In occasione della visita della chiesa, i turisti portanno consultare la piccola guida “La Basilica di Sant’Agostino, percorso di arte e fede”.