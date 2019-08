© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Soddisfazione alle stelle per la giovane calciatrice Emma Berardi, che, a soli 13 anni, farà parte del gruppo 2006 femminile della Lazio. Residente ad Antrodoco e schierabile sia in attacco sia a centrocampo, la ragazza ha cominciato a giocare a calcio nel 2016 grazie alla società Velinia, nella quale si è distinta per grinta, talento e voglia costante di migliorarsi. La stagione 2018/2019 si è rivelata poi indimenticabile: da settembre a giugno, Emma è stata selezionata nel gruppo Under 15 femminile del Centro Federale Territoriale di Cantalice e nel frattempo, a partire da marzo, ha militato nel settore giovanile della Ternana.«Appena ha saputo dell’interessamento della Lazio, Emma è apparsa felicissima – dice mamma Chiara – e ha deciso di cogliere al volo quest’opportunità. Nonostante gli impegni scolastici e il tempo necessario per percorrere continuamente la tratta tra Antrodoco e Roma, sono convinta che Emma abbia il diritto di intraprendere questa bellissima esperienza. Insieme a mio marito, desideriamo ringraziare la società Velinia e tutti i compagni di squadra per aver accolto nostra figlia in un ambiente sereno e ricco di stimoli. Inoltre, ci teniamo a ringraziare lo staff del Centro Federale Territoriale di Cantalice, in particolare Rosalinda Conti e Alex Taribello, per aver seguito Emma con grande cura e dedizione».Belle parole nei confronti di Emma arrivano anche da Massimiliano Alonzi, allenatore del Velinia U15 nella scorsa stagione: «Si tratta di una ragazza straordinaria che, oltre a dimostrare delle interessanti qualità tecniche, è sempre stata corretta dentro e fuori dal campo. Il suo approdo alla Lazio mi riempie di gioia e le auguro tanti altri successi come questo».