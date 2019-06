RIETI - Un appuntamento da non perdere per tutti i fan di Emis Killa. Il famoso rapper sarà a Rieti sabato 29 giugno, dalle 18, presso il negozio di musica "Maistrello" per il firmacopie del suo nuovo disco "Supereroe bat edition".



Intanto venerdì 21 giugno, sempre dalle 18, Maistrello ospiterà anche il giovane cantante Zoda, pronto al debutto discografico con l'album "Ufo".



Tutte le informazioni per accedere ai due eventi sono consultabili sulla pagina Facebook "Maistrello Musica". © RIPRODUZIONE RISERVATA