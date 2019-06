Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Emilio Ubertini, 31 anni, nell'ultima stagione ha vestito la maglia bianconera del Passo Corese. Tanta esperienza ma anche tanta la voglia di continuare a crescere. Ha avuto anche l’opportunità di confrontarsi con Federico Dionisi. Sotto la guida di mister Benigni nella precedente annata, ora non fissa alcun paletto.«La mia carriera inizia nel Monterotondo Calcio dove con la Juniores Nazionale guidata da mister Morrone, detto anche “Gaucho”, vinciamo due campionati di fila. Successivamente sono salito in prima squadra in Promozione. Il mio esordio però avviene a Palestrina, formazione che nel precedente anno è salita in Eccellenza. Poi sono passato al Fonte Nuova in Eccellenza. Negli anni successivi ho militato in diverse formazioni e categorie tra cui Capena, Castelnuovese, Cagis. Mi ritengo fortunato perché ho avuto la possibilità di girare molto».«Sicuramente sono state le annate al Monterotondo Calcio, nonostante giocassi nelle giovanili. In quei anni il Monterotondo era in serie D e nonostante ciò non ho mai esordito nella massima serie dilettantistica. Ho avuto però l’onore e il piacere di allenarmi con giocatori fantastici come Federico Dionisi. Poi ce ne sono state altre, ringrazio il calcio per avermi dato la possibilità di instaurare amicizie vere. Fra tante Marco Servi un grande amico dai tempi degli Allievi regionali».«Ritengo che la stagione conclusa sia state veramente molto positiva e grazie all’umiltà di tutti ho imparato molto. Ho capito che anche a 31 anni nel calcio come nello sport non si finisce mai di apprendere».«Tra le varie gioie, la più importante è senza dubbio il risultato che abbiamo raggiunto grazie al gruppo che è il primo fattore in questo sport. Ci eravamo prefissati la salvezza tranquilla e così è stato. Una piccola amarezza personale però è quella di aver realizzato meno gol di quanto avessi potuto, purtroppo solo uno».«Ottimo rapporto sia con la società che col mister: la lealtà è alla base di tutto. Anche con i compagni si è instaurata subito una buona sintonia, sia con gli under sia con gli over».«Sono arrivato al Passo Corese grazie a mister Fabrizio Benigni: ho avuto l’onore di giocarci insieme al Capena, lui era capitano. Lo ringrazio per avermi dato l’opportunità di giocare in Promozione dopo molti anni».«Ho imparato a non fare troppi programmi in questo sport, deciderò in corsa cosa fare: per il momento non so nulla. Volevo ringraziare mia moglie Laura, nonché la mia prima tifosa che mi segue ovunque vada, mi stimola, mi consiglia e mi supporta».