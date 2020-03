© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’emergenza coronavirus rischia di provocare a Rieti il rinvio di tutte le udienze penali e civili, già fissate in tribunale da domani e fino al 20 marzo, a causa dell’astensione proclamata nella seduta di ieri sera, 4 marzo, dall’ufficio di coordinamento dell’organismo congressuale forense. La delibera - trasmessa ai capi degli uffici giudiziari oltre che ai massimi organi istituzionali dello Stato e alle organizzazioni rappresentanti l’avvocatura italiana – prende spunto dal decreto legge emanato il 2 marzo dal governo che, prevedendo la sospensione dell’attività giudiziaria nelle sole zone rosse interessate dal Covid19, viene però giudicato non adeguato a ridurre il rischio di contagio.Sono molti i punti critici indicati dall’ufficio di coordinamento presieduto dall’avvocato Giovanni Malinconico, tra i quali il moltiplicarsi degli episodi di contagio in tutto il territorio nazionale che richiedono interventi più immediati in quanto negli uffici “è molto arduo, se non impossibile, effettuare i dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone. Inoltre – rileva la delibera - lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur minimo controllo igienico-sanitario”.Il documento è ora all’esame del consiglio dell’ordine degli avvocati di Rieti che dovrà assumere una decisione definitiva.